Iogurtes, sumos e chocolates vão deixar de ser publicitados a menores

Centenas de produtos com elevados teores de açúcar, sal e gorduras saturadas, como chocolates, bolos, iogurtes e refeições pré-preparadas, vão deixar de poder ser publicitados junto a escolas e parques infantis, redes sociais e programas dirigidos a menores de 16 anos.A lei que restringe a publicidade a crianças e jovens até aos 16 anos está em vigor desde 23 de abril, mas ainda não começou a ser aplicada por ainda não ter sido publicado o despacho com o perfil nutricional dos produtos a abranger - tarefa a cargo da Direção-Geral da Saúde (DGS), que tinha até 23 de junho para concluir a tarefa, escreve o Público.Apesar de o prazo ter terminado há um mês, a DGS ainda está a consultar "parceiros". A DGS "assumiu que, numa matéria que não é fácil, tem que estar consensualizada com múltiplos parceiros", explica a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Questionada pelo jornal sobre quando estaria o documento terminado, respondeu: "Não sei. Há uma coisa que se chama férias em Portugal".Na versão preliminar da tabela com o perfil nutricional dos alimentos e bebidas estão presentes sumos - néctares e concentrados - e todos os refrigerantes. Bolos, bolachas e pães doces também estão incluídos na lista, tal como cereais de pequeno-almoço. Não escapam os chocolates, produtos de confeitaria, cremes para barrar e barras energéticas.