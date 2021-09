O Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e de Lisboa está a receber doentes de outros hospitais com a recomendação de aplicação de um inovador tratamento para casos de cancro do sangue que custa 300 mil euros por paciente. O recurso ao chamado tratamento com células CAR-T tem sido utilizado desde 2019 e o respetivo custo tem caído integralmente nos orçamentos dos IPO.









O tratamento oncológico em causa – muito eficaz em certos casos e que se insere na chamada medicina personalizada – baseia-se na modificação genética de células do sistema imunitário do doente para que estas detetem e matem as células cancerígenas.