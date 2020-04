Já há calendário para os exames nacionais do secundário. Saiba aqui as datas

Foram esta segunda-feira partilhados, em Diário da República , os calendários das primeira e segunda fases dos exames nacionais do Ensino Secundário.De acordo com o Decreto-Lei, as duas fases dos exames nacionais estão distribuídas da seguinte forma:

Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e de PNLM: de 6 a 23 de julho

Afixação das pautas: 3 de agosto.

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 1 de setembro.



2ª Fase

Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e de PNLM: de 1 a 7 de setembro

Afixação das pautas: 16 de setembro.

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 7 de outubro.





De acordo com o diploma do Ministério da Educação, são várias as regras excecionais para o que resta do presente ano letivo. Recorde que o terceiro período letivo arrancou esta terça-feira para milhões de estudantes, para muitos deles num modelo de ensino à distância. O documento aprovado e publicado prevê que as aulas à distância se podem estender até ao dia 26 de junho para todos os níveis de ensino, e projeta ainda as datas para as matrículas do próximo ano.



