"Temos já vacinas para [inocular] toda a população com a 3ª dose", revela António Costa

O primeiro-ministro, António Costa garantiu que o país está preparado para administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19."Temos já vacinas para [inocular] toda a população com a 3ª dose", revelou esta manhã. "Aguardamos a decisão da EMA e da DGS. O que o país podia fazer está feito, temos toda a margem de liberdade para tomar a decisão que for aconselhada. Se não for tomada essa decisão, reforçaremos o esforço de cooperação internacional com os países da CPLP"."Portugal tem sido dos países que mais tem contribuído para o esforço da vacinação", apontou.Costa salientou "a adesão dos portugueses" ao processo de vacinação, sem a qual "teria sido impossivel alcançar" os resultados apresentados esta terça-feira. "Um lado importante é o país ter adquirido ao longo dos anos uma cultura de vacinação. Foi um terreno fértil para esta semeadura"."Tivemos uma das provas mais concretas da vantagem e importância da União Europeia, com a compra centralizada das vacinas. Sem isso teríamos uma enorme disputa entre os estados-membros, como tvemos no início da pandemia com máscaras e materiais de proteção", disse.A 'task force' responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 terminou a sua missão de planificação e gestão logística no contexto da pandemia.O coordenador da 'task force' Henrique Gouveia e Melo anunciou que "já passamos 84% de segundas doses" de vacinas contra a Covid-19 administradas em Portugal. Neste momento, 84,3% da população está vacinada. "Acho que entrego a minha missão, está terminada e agora fica o núcleo a fazer a transição", afirmou."Há 80 mil pessoas que já recuperaram que não se vieram vacinar. Vamos telefonar pessoa a pessoa a questionar porque não aparecem e, por isso, ainda não atingimos os 85%", afirmou.Gouveia e Melo anunciou ainda que está a ser preparada "uma eventual terceira dose" para ser administrada até final de dezembro."Chegaram 20 milhões de vacinas" a Portugal e destas "cerca de dois milhões, ou seja, 10%", foram doadas.O vice-almirante deixou um recado aos outros países que devem ver Portugal como "modelo" no processo de vacinação. "Estamos muito mais vacinados, eles têm uma barreira negacionista", disse.