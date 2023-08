O Jardim Zoológico alertou para a existência de um passatempo falso em seu nome na rede social Facebook, numa nota publicada no seu website esta sexta-feira."O Jardim Zoológico informa que não está a realizar nenhum passatempo no Facebook", vincou o Zoo de Lisboa.Em julho, o Zoo alertou para uma burla em nome da instituição através de um passatempo no Facebook intitulado 'Lisbon Zoo', que tinha como único objetivo "roubar dinheiro aos participantes".