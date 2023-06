Organização acusa Jardim Zoológico de Lisboa de maus-tratos a golfinho

A organização Empty Tanks Portugal acusou o Jardim Zoológico de Lisboa de alegados maus-tratos a um golfinho que está aos cuidados da empresa. A acusação foi feita através de uma publicação no Instagram.



Na publicação, que refere que as imagens já são antigas, é possível ver um treinador a 'surfar' um golfinho no delfinário do zoo. O vídeo mostra ainda imagens dos ferimentos que, segundo a Empty Tanks Portugal, foram causados já no período de cativeiro do animal.





A Empty Tanks Portugal, que é uma organização que tem como objetivo lutar contra o "cativeiro de mamíferos marinhos e a sua exploração circense em Portugal", acusa o Jardim Zoológico de submeter os animais a comportamentos e situações que não são condizentes com o seu habitat natural.Aoo Jardim Zoológico de Lisboa afirma que comportamentos como o demonstrado na publicação "não fazem há muito tempo parte da prática atual do Jardim Zoológico e em nenhum momento resultaram na lesão que observamos no conjunto das imagens". O Zoo de Lisboa afirmou ainda que os animais que se encontram ao cuidado da instituição "mantêm os seus comportamentos naturais" e que tendo esse facto em conta, é normal que surjam lesões decorrentes da exploração do ambiente ou da definição de hierarquias entre os mesmos.A organização acrescenta na publicação do Instagram que uma veterinária do Jardim Zoológico "insistia que não havia problema em continuar a 'surfar' um golfinho quando este estava assim ferido". Ao, o Jardim Zoológico explica que a veterinária foi dispensada da empresa.