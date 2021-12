Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que hoje, sexta-feira, entram na arquidiocese de Évora, através das águas do Alqueva, percorreram em dezembro mais de 2 mil quilómetros na diocese de Beja, no âmbito da peregrinação por Portugal que antecede a JMJ Lisboa 2023. No Algarve, onde estiveram antes de irem para o Alentejo, já tinham feito 1200 quilómetros.