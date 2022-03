A Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ) vai decorrer, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto do próximo ano, pouco depois da apresentação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. A organização não teme, contudo, que as conclusões afetem o evento.