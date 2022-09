“Temos uma certeza: Jornada Mundial da Juventude sem o Brasil não é mundial. Queremos que o contingente do Brasil seja o mais numeroso presente em Lisboa, no próximo verão, de 1 a 6 de agosto”, disse o D. Américo Aguiar aos jornalistas, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, numa das primeiras etapas de um périplo de divulgação da JMJ no Brasil.









O presidente da Fundação JMJ está, com três elementos do Comité Organizador Local da jornada, a participar na Assembleia Plenária dos bispos brasileiros e vai visitar algumas dioceses do Brasil para convidar e ajudar os jovens brasileiros a peregrinarem a Portugal.