José Ramos, antigo dirigente das FP-25 recorda: "Coordenei ação em que morreu o bebé"

"Desde já quero dizer que coordenei a ação em que morreu o bebé", confessa José Ramos, ao CM/CMTV, dirigente e operacional de topo das Forças Populares 25 de Abril, as FP-25, organização terrorista que espalhou o terror de norte a sul do País nos anos 80, responsável pela morte de 18 pessoas.



Nuno Dionísio, de quatro meses, foi uma delas, a mais jovem da lista, vítima de um engenho explosivo colocado em casa do avô, o agricultor Dionísio Luís Ciroula, em São Manços, Évora, o alvo do ataque. "Tinha uns brejos, não era um grande agrário, mas marcava as pessoas que andavam nas cooperativas." Um bufo, portanto.



A bomba "era para assustar, para ele parar", garante José Ramos, que lamenta "profundamente" a morte de Nuno Dionísio. "O avô e aquela criança nunca ficavam naquela casa, eu sabia que nunca ficavam. Se a gente soubesse não punha lá [a bomba], nós não éramos doidos", afiança.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.08.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento