Jovem com fibrose quística emociona-se ao constatar ausência de tratamento em Portugal

A fibrose quística, doença que assombra há 24 anos Constança Braddell, ainda não tem tratamento disponível em Portugal e a constatação deste facto, feita de forma emotiva pela jovem portuguesa no Instagram, está a despertar consciências para o problema.Trata-se de uma doença "mortal e incurável" e ainda desconhecida por muitos, "afeta múltiplos órgãos do aparelho digestivo, mas essencialmente os pulmões", afetando principalmente a capacidade respiratória, revela Constança.Desde setembro de 2020, que a jovem tem vindo "a morrer lentamente", tendo perdido 13 quilos no espaço de apenas três meses. Encontra-se atualmente ligada a oxigénio 24 horas todos os dias e a um ventilador não invasivo, sendo a única maneira de Constança conseguir continuar a respirar."Uma simples ida à casa de banho parece impossível. Uma simples chamada ao telefone deixa-me exausta. Tenho experenciado ver a minha vida a terminar lentamente", confessa.Kaftrio/Trikafta é o nome do único medicamento que lhe pode prolongar a vida e, simultaneamente, a esperança.A publicação de Constança já atingiu mais de 119 mil gostos e perto de 8000 comentários, no Instagram.