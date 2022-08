Os estudantes com idade entre os 13 e os 23 anos (24 no caso de estarem inscritos em cursos superiores de Medicina ou Arquitetura) já podem aderir aos passes gratuitos para os transportes públicos de Lisboa. Os jovens devem ser portadores do cartão Navegante (ou Lisboa Viva), com o perfil 4_18@escola.tp ou sub23@superior.tp.





Os passes só podem ser carregados a partir de dia 26, para utilização no mês de setembro. De acordo com a informação da Câmara de Lisboa, os jovens podem aderir nas lojas da Carris de Santo Amaro, Arco do Cego e Saldanha, nos gabinetes de apoio ao cliente da CP nas estações do Rossio e Cais do Sodré, nos espaços cliente do Metropolitano de Lisboa nas estações do Campo Grande e Marquês de Pombal, nos espaços Navegante das estações Alameda, Jardim Zoológico e Entrecampos, e no gabinete de apoio ao cliente da Fertagus na estação do Pragal (Almada). Carris, Metropolitano de Lisboa, CP e Fertagus são os operadores aderentes aos transportes públicos gratuitos.