Jovens postos em lista de espera para vacina contra a Covid-19

Os utentes mais jovens estão com muitas dificuldades para marcar a vacinação através do autoagendamento, sendo colocados em lista de espera. Os problemas são maiores na área do Grande Porto, mas na zona de Leiria também há relatos de muitas dificuldades. Oficialmente, já está disponível o auto agendamento para maiores de 23 anos, mas em muitos casos é impossível fazer a marcação.“Os jovens com mais de 25 e 23 anos não conseguem fazer o autoagendamento no distrito do Porto porque não há vaga. O portal não deixa avançar e aparece logo a mensagem de que se está em lista de espera”, disse ao CM a utente Fernanda Vieira.