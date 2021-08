O Tribunal Constitucional decidiu manter a decisão de condenar o juiz Miguel Vasconcelos a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica à mulher devido aos maus-tratos psicológicos que lhe infligiu durante 11 anos de relacionamento, além da privação de relações sexuais.A decisão surge depois do Supremo Tribunal ter rejeitado analisar o recurso do arguido, suspenso devido a outro processo em que foi condenado por subversão informática .