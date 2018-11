Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juíza defende uma melhor comunicação da Justiça

Maria dos Prazeres Beleza é a nova vice-presidente do Supremo.

Por Sónia Trigueirão | 08:41

"A comunicação da Justiça com os destinatários, os cidadãos e empresas, deve ser compreensível. Todos os atos em que há comunicação entre os tribunais e as pessoas devem ter uma melhor compreensibilidade".



As palavras são da juíza conselheira Maria dos Prazeres Beleza, que esta terça-feira tomou posse como vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).



A magistrada é a primeira mulher a assumir o cargo, tem 62 anos e é irmã da presidente da Fundação Champalimaud e antiga ministra da Saúde Leonor Beleza, e de Miguel Beleza, antigo ministro das Finanças, falecido em 2017.



Aos jornalistas, confessou que assumir o cargo é "um orgulho e uma responsabilidade" e que a experiência de vida como mulher e mãe traz vantagens.