Juízes em funções efetivas atingem o número mais baixo dos últimos cinco anos

O número de juízes em efetividade de funções atingiu em 2022 o número mais baixo dos últimos cinco anos, registando-se atualmente 1.749 magistrados, segundo o relatório anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

De acordo com o documento, entregue esta semana na Assembleia da República pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e do CSM, Henrique Araújo, e pelo vice-presidente do CSM, Azevedo Mendes, o número de juízes registado no ano passado ficou aquém dos 1.758 de 2021, bem como dos 1.775 em 2020 ou dos 1.754 no ano 2019.

Contudo, o registo de 2022 está, sobretudo, distante dos 1.812 magistrados em efetividade de funções que se verificavam em 2018, naquele que foi o valor mais alto dos últimos cinco anos.