Julho teve metade dos casos diários de coronavírus face ao pior mês

O mês de julho teve uma média diária de 287 novos casos de Covid-19, exatamente metade (574) da média diária registada no pior mês desde o início da pandemia - abril.









Apesar da diminuição de novos casos registada nas últimas semanas, maio continua a ser o mês com a média diária mais baixa: 251. Já o número de recuperados por dia subiu no último mês: 289, quando em junho tinha sido 269.

No relatório de situação este sábado divulgado pela Direção-Geral da Saúde, há mais 238 casos confirmados de Covid-19 em comparação com sexta-feira, dois óbitos e 300 recuperados.





Há seis dias consecutivos que o número de casos ativos tem vindo a descer, cifrando-se agora nos 12 790 (mais 1066 do que os que se registavam a 1 de junho, data em que começou a terceira fase de desconfinamento em Portugal).





No total, Portugal tem 51 310 casos confirmados de Covid-19. É o 44º país do Mundo com mais casos e 13º na Europa. Em casos ativos, está em 33º a nível global e é o sexto europeu.