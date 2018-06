Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lágrima artificial deve ser utilizada na praia

Substância pode ser usada para limpar os olhos e prevenir doenças como a conjuntivite e a síndrome do olho seco.

Por Francisca Genésio | 09:14

Férias e verão. Esta é, segundo os médicos especialistas, a época do ano em que aumenta significativamente a ocorrência de doenças oculares. Por isso, nesta altura, os cuidados com os olhos devem ser redobrados.



Há, no entanto, pequenas dicas, como a utilização de lágrimas artificiais na praia e piscina, que podem ajudar a prevenir ou até combater doenças oculares, de modo a que tenha uma época estival divertida e descansada.



"A lágrima artificial serve não só para lubrificar os olhos, que nesta altura é muito importante para evitarmos o olho seco, mas também para limpar a cavidade ocular", explica ao Correio da Manhã o médico oftalmologista Eugénio Leite.



O especialista salienta que esta substância tem ainda uma importante função, permitindo "filtrar a radiação ultravioleta".



Doenças como a conjuntivite, síndrome do olho seco, alergias e transtornos pela exposição excessiva à radiação solar, são, de acordo com Eugénio Leite, alguns dos problemas que podem surgir nesta época do ano.



As manifestações de conjuntivite podem ocorrer durante todo o ano, "mas são conhecidas por existirem na altura da primavera e verão de uma forma muito intensa", refere o médico oftalmologista.



A primeira fase do diagnóstico passa pela identificação do tipo de conjuntivite, que pode ser alérgica, viral ou bacteriana. "Tem tudo a ver com os sintomas. Se a pessoa acorda com secreções, olhos vermelhos, a sentir uma espécie de areia dentro do olho, significa que provavelmente estará com uma conjuntivite bacteriana", explica Eugénio Leite.



Já no caso de o olho estar vermelho, "com uma secreção mais aquosa", é porque se está perante uma conjuntivite viral.



Eugénio Leite alerta, ainda, que se tiver muita comichão no olho, com dificuldade em encarar a luz, olho vermelho, com a pálpebra inchada "significa que é uma conjuntivite alérgica".



Todos os tipos de conjuntivite são contagiosos, à exceção da alérgica, pelo que são necessários cuidados redobrados para não transmiti-la às pessoas mais próximas.



Já os sintomas do olho seco manifestam-se de várias formas, desde "sensibilidade à luz, olhos vermelhos associados a lacrimejos e dificuldade em cumprir atividades de fixação como a leitura e a condução, por exemplo, conclui o médico oftalmologista.



Óculos de baixa qualidade sobem risco de cataratas

A qualidade dos óculos de sol é, para os especialistas, uma peça essencial para a prevenção dos efeitos nocivos provocados pelos raios ultravioleta.



"Este tipo de óculos, nomeadamente os falsificados, acelera o processo de formação de cataratas que podem causar cegueira irreversível", explica o oftalmologista Eugénio Leite. O especialista aconselha os portugueses a comprarem os seus óculos de sol numa ótica de referência, de forma a conseguirem garantir a proteção contra os raios ultravioleta.



Também o uso de boné, viseira ou chapéu, enquanto estiver exposto ao sol, é recomendado pelo especialista. A utilização das lentes de contacto é também tida em conta no que diz respeito à saúde ocular. "O uso incorreto e o não cumprimento dos cuidados de higiene necessários aumentam o risco de infeções ou erosões/úlceras nos olhos", sublinha.



As lentes de contacto descartáveis, por exemplo, não podem, "de forma alguma" serem utilizadas mais do que uma vez. "A eficácia fica comprometida e podem surgir complicações", salienta o médico.



PORMENORES

Pestanejar 14 mil vezes

Cada pessoa pestaneja, em média durante um dia, cerca de 14 mil vezes. Se se considerar que um adulto está acordado 16 horas por dia, isto significa que pestaneja 15 vezes por minuto.



Anatomia do olho

É no olho que se inicia o processo que se entende por visão. É formado pela pupila, córnea, íris, retina e nervo ótico, entre outras composições que permitem detetar a luz e enviar as imagens para o cérebro que as interpreta.



Olho seco também chora

O diagnóstico da síndrome do olho seco não significa que o doente não consegue chorar. Em alguns casos, o olho pode até ter tendência a lacrimejar mais do que o normal, podendo produzir lágrimas em excesso.