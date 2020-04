Lar da Misericórdia em Aveiro já tem 22 vítimas mortais por coronavírus

Tinha 84 anos, estava acamado com uma doença oncológica avançada e morreu esta sexta-feira de madrugada no lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, em Oliveirinha - no qual 77 dos 119 utentes acusaram positivo para a Covid-19.O lar já registou 22 vítimas mortais da doença provocada pelo coronavírus. Já na quarta-feira morreu uma idosa de 94 anos, também acamada e dependente de cuidadores.Segundo fonte da Misericórdia de Aveiro, todos os utentes infetados foram colocados numa ala autónoma e estão confinados aos quartos.De acordo com os dados do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, a região de Aveiro contava 82 óbitos, até quinta-feira à noite, e 123 casos confirmados de infeção em lares. Águeda já registou a primeira vítima mortal - um homem de 90 anos que morava com familiares.