Lar da Santa Casa da Misericórdia em Boliqueime tem 21 idosos infetados com coronavírus

O Presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, fez esta sexta-feira um balanço da evolução da pandemia de coronavírus na região do Algarve após terem sido realizados rastreios em vários lares.Vítor Aleixo anunciou que no Lar da Santa Casa da Misericórdia em Boliqueime, onde estão 59 utentes, 33 testes deram negativo, cinco foram inconclusivos e 21 deram positivo. Relativamente aos 70 funcionários daquela instituição, 17 testes deram negativo, seis foram inconclusivos e os restantes ainda aguardam o resultado.Sobre os casos positivos, o autarca referiu que a "maioria não apresenta sintomas" e acrescentou que não há nenhum caso "a inspirar cuidados". Os utentes cujo os testes deram negativo estão a ser transportados para um hotel da região, onde ficarão em isolamento. Estes idosos vão ser acompanhados por uma equipa de funcionários do lar. Relativamente aos utentes infetados, estes vão continuar na unidade sénior, separados dos idosos cujo os testes tiveram resultado inconclusivo.Vítor Aleixo explicou ainda que os funcionários cujo os resultados deram inconclusivo vão ficar em isolamento em casa. Os trabalhadores com resultado negativo para Covid-19 vão ser separados em duas equipas, uma ficará no lar e outra no hotel para onde estão a ser transportados os idosos.De acordo com este balanço, a autarquia de Loulé, juntamente com outras entidades, "ativou um plano de contingência definido". A Câmara garante que está a tomar medidas para garantir e salvaguardar a saúde dos munícipes.