Onze pessoas morreram por Covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Coruche, no Monte da Barca, segundo divulgou o presidente da câmara local, Francisco Oliveira. No total, há 95 casos entre utentes e funcionários da instituição.Há ainda mais 20 infetados na comunidade local, por contágios resultantes do contacto com os 61 utentes e os 34 funcionários do lar infetados.O autarca apontou um outro surto no concelho, também numa instituição de acolhimento de idosos: no lar da Fajarda há a registar 20 casos, dos quais 16 são utentes e 4 funcionários. Francisco Oliveira precisou que todos “estão estáveis”.