Lar em Famalicão tem 26 utentes e 17 profissionais infetados com Covid-19

O lar de idosos do Centro Social e Paroquial de São Cosme, em Vila Nova de Famalicão, regista 43 casos positivos de covid-19, dos quais 26 residentes e 17 profissionais, anunciou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN).

Em resposta escrita enviada à Lusa, a ARSN refere que no dia 31 de agosto a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão teve conhecimento de um caso positivo de covid-19 num utente na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) do Centro Social e Paroquial de São Cosme.

A partir daí, foi dado início aos procedimentos inerentes à intervenção de saúde pública, preconizados nas orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da intervenção para prevenção e controlo da covid-19, nomeadamente a investigação epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação.