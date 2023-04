Lar ilegal de Ponte de Lima encerrado em novembro mantinha três idosos alojados

A Segurança Social de Viana do Castelo encerrou, esta manhã, um lar ilegal em Poiares, no concelho de Ponte de Lima, que apesar de ter sido proibido de exercer a atividade mantinha idosos internados. Os três utentes, todos com mais de 80 anos, foram encaminhados pelos bombeiros para o Hospital de Viana do Castelo.



A proprietária da casa que funcionava como lar de 3ª idade, foi constituída arguida pela GNR. Ao que o CM apurou, a mulher, com cerca de 45 anos, sentiu-se mal e teve que ser transportada ao Hospital de Viana do Castelo.

O lar ilegal tinha sido encerrado em novembro e os seis utentes que tinha na altura tinham sido todos retirados. No entanto, apesar de ter sido instaurado um processo crime à proprietária, por falta de licenças para o exercício da atividade, a mulher voltou a acolher idosos.



Esta manhã, duas mulheres e um homem, com idades entre os 80 e os 86 anos, foram detetados no lar ilegal pelas autoridades e acabaram por ser transportados pelos bombeiros de Ponte de Lima para o Hospital de Viana do Castelo, para avaliação do seu estado de saúde.

Quanto à proprietária, foi de novo constituída arguida, desta vez por desobediência.