Laurinda Alves perde o pelouro da Jornada Mundial da Juventude 2023

A vereadora da Câmara Municipal de Lisboa (CML) Laurinda Alves perdeu o pelouro que tinha a seu cargo da Jornada Mundial da Juventude de 2023 (JMJ), que trará o Papa Francisco a Lisboa já no próximo ano. A decisão do presidente da autarquia, Carlos Moedas, foi adiantada em edital, no qual é avançado que será o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, que irá substituir Laurinda Alves e ficar a cargo do pelouro da JMJ.

"A importância deste evento para a cidade de Lisboa, e o impacto que tem nas infraestruturas e no tecido humano e comercial da cidade, implica a necessidade de o mesmo ser preparado atempadamente, com interlocutores claros", começa por explicar o edital assinado por Moedas, no qual o autarca justifica a decisão dizendo que não houve "qualquer formalização quanto ao envolvimento da CML neste processo".

Anacoreta Correia, do CDS-PP, ficará assim com "as competências de coordenação geral de todas as atividades municipais destinadas à organização e realização da JMJ 2023" e tratará de fazer todos os contactos "necessários com as entidades externas envolvidas, designadamente com o Patriarcado de Lisboa, com a Fundação Jornada Mundial da Juventude, com o Governo e com as demais entidades públicas e privadas envolvidas".

O pelouro, explica ainda o edital, será gerito em "estreita articulação com a Vereadora Laurinda Alves" e também com os vereadores que tenham pelouros envolvidos no evento, como por exemplo a Cidadania, a Juventude, a Habitação ou as Obras Municipais.