Idosa de 83 anos é oitavo caso de Legionella em Caminha

Sobe para oito o número de casos de 'Legionella' no concelho de Caminha. O mais recente é o de uma mulher de 83 anos, residente em Vila Praia de Âncora, que está internada no Hospital de Viana do Castelo, em "situação estável", revela o município.

"Até ao momento, há oito casos referenciados e duas das pessoas que tinham sido internadas já tiveram alta", revela a autarquia, em comunicado. Adianta ainda que "hoje realizou-se uma reunião de trabalho entre os serviços de saúde de Portugal e de Espanha, fruto do surgimento de 'Legionella' na raia transfronteiriça". "Prossegue, entretanto, a investigação ambiental, sem conclusões até ao momento", acrescenta.