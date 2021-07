Leonor, retirada à força, está de volta aos braços da mãe

A emoção foi grande no reencontro entre Paula Pinto e a filha, Leonor, de 12 anos, retirada à mãe há três semanas por não usar máscara na escola, em Vila Pouca de Aguiar."É o começo de uma nova vida, uma página em branco que começo agora a escrever em conjunto com a minha filha. Foi uma sensação de alívio, depois de três semanas em que os dias pareciam anos", confessa Paula Pinto. "Vou mudar-me para Vila Real para que a Leonor possa frequentar a escola onde terminou o ano letivo com sucesso e da qual gostou muito. Vamos tentar esquecer este filme de terror", adianta.