Lesados do Banif esperam acordo até dezembro deste ano

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA) afirmou esta quarta-feira estar preparada para defender um acordo com o Governo "o mais breve possível", na reunião que vai ter no Ministério das Finanças no próximo dia 23 de setembro.

Em comunicado, a ALBOA sublinha que esta será a primeira reunião formal do Grupo de Trabalho para a Resolução dos Lesados do Banif, que conta com representantes do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), além do Ministério das Finanças e da associação.

Neste encontro a ALBOA vai defender "um acordo com o Governo o mais breve possível, de preferência até dezembro próximo, altura em que se perfazem sete anos sobre a data de resolução do Banif".

Assumindo que vai para este encontro com "grande expectativa", após "sete anos de esperas e desesperas", a associação afirma não poder "permitir-se a novos protelamentos e adiamentos, sob pena de recurso a instâncias jurídicas internacionais e outras ações, jurídicas, mas também públicas" tal como "a maioria dos Lesados do Banif já vem reivindicando".

A par da expectativa do acordo, a ALBOA quer aproveitar o encontro de sexta-feira para definir outros pontos que considera relevantes, e diz-se "preparada para os defender", lê-se no comunicado.

Na sexta-feira e fim de semana passado os lesados do Banif realizaram sessões de esclarecimento em Lisboa, Estarreja e Porto, depois de outras similares recentemente nos Açores e na Madeira.