Letalidade nos mais velhos por Covid-19 está acima dos nove por cento

No último mês verificou-se em Portugal uma descida acentuada no número de novos casos diários de Covid-19, com consequências na quebra dos casos ativos. Desde 19 de agosto registaram-se 49 923 casos, dos quais quase metade foram em pessoas dos 20 aos 50 anos. O grupo etário com mais casos foi o dos 20 aos 29 anos, com 11 311 no espaço de um mês.No mesmo período, houve o registo de 294 óbitos por Covid-19, com uma taxa de letalidade muito mais elevada entre as pessoas com mais de 80 anos face ao resto da população: 9,0%. Nesta faixa etária, registaram-se 172 óbitos e 1894 infeções. Segue-se a faixa dos 70-79 anos, com 62 óbitos e 2213 casos (letalidade de 2,8%). No entanto, estes valores estão muito longe dos verificados em janeiro de 2021, o pior mês da pandemia, em que a taxa de letalidade acima dos 80 anos chegou a ser superior a 30 por cento.Atualmente, Portugal tem quase 34 mil casos ativos: no sábado registou-se uma subida (mais 21 casos), depois de seis dias consecutivos em que houve mais recuperados que infetados.No conjunto dos países europeus, havia ontem mais de 3,7 milhões de pessoas com Covid-19, um terço das quais no Reino Unido – ontem registou 29 612 novos casos.Com o avançar da vacinação, diminuem os casos de infeção e a ocupação de camas nos hospitais. No sábado estavam internados 455 doentes com Covid-19, o número mais baixo desde 25 de junho. Em Cuidados Intensivos havia 86 – menos só em 15 de junho.