Linha de Apoio Psicológico atendeu mais de 148 mil chamadas em dois anos

Mais de 148 mil pessoas, entre os quais 9 500 profissionais de saúde, receberam apoio através da Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24, criada há dois anos em plena pandemia de covid-19, segundo dados avançados hoje à Lusa.

"As chamadas recebidas pela Linha de Aconselhamento Psicológico (LAP) do SNS24 estão relacionadas sobretudo com problemas e sintomatologia associados à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia, à gestão e adaptação em situação de crise", referem os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

A LAP foi lançada no dia 01 de abril de 2020, através de uma parceria entre os SPMS, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, com vista a dar "uma resposta de proximidade em saúde mental aos cidadãos durante a pandemia".