Linhas de autocarros no Porto só afinam em janeiro

“Acho que na próxima semana teremos horários semidefinitivos e, depois, é aproveitar até ao fim do mês para ajustar tudo.” O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, admite que o arranque “em pleno” da Unir, nova rede de autocarros da região, possa acontecer apenas no início de 2024. Quanto aos constrangimentos sentidos desde o primeiro dia de operação, na sexta-feira, “da maneira que o serviço estava, é impossível ir para pior”.









Entre as queixas dos utentes, os atrasos constantes são a principal. “Um verdadeiro caos”, comenta Jorge Silva, utente habitual em Vila Nova de Gaia. O facto de os letreiros de muitos veículos apresentarem uma mensagem em sueco, com o destino escrito à mão em folhas de papel afixadas no vidro da frente, também merece críticas. “Nem vemos para onde vai o autocarro. Pelo menos não pagamos bilhete!”, refere o utente. As máquinas de validação de bilhetes não funcionam.

Eduardo Vítor Rodrigues refere ainda que os operadores tiveram de garantir alojamento a cerca de 160 motoristas contratados em Cabo Verde e no Brasil.