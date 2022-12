Lisboa lamenta morte de Mário Pereira Gonçalves que deixou "uma marca" na restauração

A Câmara de Lisboa lamentou a morte de Mário Pereira Gonçalves, proprietário da centenária Pastelaria Versailles, que morreu esta quinta-feira aos 83 anos, realçando o percurso do empresário na capital, onde deixou "uma marca" na restauração e no turismo.

"O falecimento do comendador Mário Pereira Gonçalves deixa uma profunda tristeza. Representou uma geração que encontrou em Lisboa uma cidade de oportunidades, onde deixou uma marca na restauração e no turismo", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), numa publicação na rede social Twitter.

O autarca lembrou que Mário Pereira Gonçalves, sócio de diversos estabelecimentos na área da restauração e durante quase quatro décadas presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), foi homenageado pela Câmara de Lisboa em outubro, com a atribuição da Medalha de Mérito Comercial, decisão aprovada, por unanimidade, pelo executivo camarário três meses antes.

Nascido em 06 de agosto de 1939, em Porto Castanheiro, concelho de Arganil e distrito de Coimbra, Mário Pereira Gonçalves foi viver para Lisboa com 13 anos, para trabalhar no comércio.

"Com dedicação, esforço e espírito empreendedor acaba por tornar-se num empresário de sucesso, com múltiplas iniciativas de âmbito comercial, sobretudo na área da restauração, sempre em Lisboa", destacou a Câmara Municipal, numa nota publicada no 'site' do município.

Mário Pereira Gonçalves era proprietário de estabelecimentos comerciais emblemáticos na cidade de Lisboa, nomeadamente a Pastelaria Versailles, que este ano comemorou 100 anos de vida.

"É-lhe reconhecido o grande contributo que deu para a projeção e prestígio da gastronomia portuguesa, do turismo e comércio nacionais", realçou o município de Lisboa.

Entre as funções que desempenhou, Mário Pereira Gonçalves foi presidente da direção da AHRESP, desde 1983, ao longo de praticamente quatro décadas, tendo cessado funções já em 2022.

Ao longo do seu percurso profissional, o empresário recebeu a Medalha de Ouro do Sindicato Nacional dos Restauradores e Hoteleiros de França e a Medalha de Honra da Confederação Internacional de Pasteleiros, Confeiteiros e Geladeiros, segundo informação da Câmara de Lisboa.

Mário Pereira Gonçalves foi também distinguido pelo Governo português, em 1998, com a Medalha de Mérito Turístico (Grau Ouro), pelo então primeiro-ministro, António Guterres, e recebeu, em 2000, o grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito Comercial) pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio.

Em comunicado, a AHRESP informou que "faleceu hoje, quinta-feira, aos 83 anos, o comendador Mário Pereira Gonçalves, deixando para trás um legado ímpar na defesa da restauração e do turismo".