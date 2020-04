Lourenço Silva, o homem com coronavírus que está em fuga com a mãe de 70 anos, também infetada

Lourenço Silva, de 43 anos, está a ser procurado pelas autoridades policiais de todo o País depois de ter violado novamente o dever de confinamento, já que está infetado com coronavírus. Fugiu com a mãe, de 70 anos, que também está infetada.

O trabalhador da construção civil, emigrante em França, regressou a Fafe em meados de março com sintomas compatíveis com a Covid-19. Foi sujeito ao teste no hospital de S. João, no Porto, e deu positivo, tal como a mãe.





Mudou-se para a Póvoa de Varzim com a progenitora, mas continuou a sair de casa e nunca mais foi localizado pela linha de Saúde 24. No domingo, a PSP cercou a zona onde estava a viver, em a Ver-o-mar, e deteve o homem por desobediência grave.Foi levado a casa e esta segunda-feira a PSP voltou ao apartamento e já não encontrou Lourenço Silva, nem a mãe. Ambos continuam em parte incerta.