Lufthansa permite alterações de voo sem custos adicionais devido à Covid-19

As companhias aéreas do grupo Lufthansa vão permitir aos clientes, até ao fim do ano, mudar os voos de todas as tarifas sem custos adicionais devido à situação da pandemia de Covid-19, informou esta terça-feira a companhia.

A decisão abrange os voos da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

O grupo já tinha estabelecido que uma primeira alteração de voo seria gratuita, e agora estende a medida para que os passageiros possam mudar em várias ocasiões de horário e de destino.

"Com esta medida, as companhias do grupo Lufthansa permitem aos seus clientes organizar as viagens de forma mais flexível", refere um comunicado da companhia citado pela agência Efe.

No entanto, existe a possibilidade de, embora a alteração seja gratuita, surgirem custos adicionais se não estiver disponível a mesma tarifa para outro horário ou destino.

A Lufthansa explicou que pretende desta forma responder às necessidades dos clientes durante a pandemia e compromete-se a garantir voos de regresso de todos os destinos europeus.