Luís Menezes Leitão garante mudança na Ordem dos Advogados

Luís Menezes Leitão é o novo bastonário da Ordem dos Advogados (OA), após ter vencido a segunda volta das eleições, que decorreu entre quarta e sexta-feira, derrotando o atual bastonário, Guilherme Figueiredo.Menezes Leitão tinha tido menos 1444 votos do que Guilherme Figueiredo na primeira volta, mas na ronda decisiva obteve 8762 votos, contra 7474 do bastonário. Ganhou por 1288 votos. O mandato dura até 2022."Estou bastante satisfeito. Quando vi que tínhamos passado à segunda volta fiquei com a certeza de que iríamos vencer, pelos resultados obtidos", disse aoo novo bastonário, que promete revolucionar a OA."A Ordem vai ter uma grande mudança, no sentido de voltar a ser interventiva na sociedade portuguesa e devolver a dignidade e segurança aos advogados", referiu ainda o vencedor das eleições. Menezes Leitão promete igualmente "reformar o sistema de previdência e acabar com as injustiças que têm sido denunciadas e que levaram os advogados a promover uma manifestação esta semana".O bastonário eleito sublinha que "não faz sentido os advogados terem de pagar sempre para o sistema de previdência, mesmo em meses que não tenham obtido qualquer rendimento".Guilherme de Figueiredo, derrotado, considerou o resultado natural."Reajo com naturalidade. Os advogados escolheram e sabíamos que tudo podia acontecer. Existiam cerca de 14 mil votos das outras listas e dos votos brancos e nulos que não sabíamos para onde iam na segunda volta", defendeu, frisando que "as duas candidaturas estão satisfeitas com o processo eleitoral", que introduziu o voto eletrónico.Luís Menezes Leitão vai abdicar do salário de 4 mil euros ‘limpos’ como bastonário, mas não se dedicará em exclusivo ao cargo, tendo anunciado que vai continuar a exercer advocacia.O novo bastonário tem 56 anos e é natural de Coimbra. É professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidiu ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados nos dois últimos mandatos.Menezes Leitão prometeu no seu programa que vai criar um seguro para proteger os advogados na doença. O caso de uma advogada com cancro, que não recebeu apoio, foi tornado público recentemente.Luís Menezes Leitão, eleito bastonário, tem o cargo de presidente da Associação Lisbonense de Proprietários.