Madeira prevê 44 ligações aéreas de 12 países até ao verão

O Governo da Madeira prevê a realização de 44 ligações aéreas, provenientes de 12 países, até ao verão, afirmou esta terça-feira o secretário regional do Turismo e Cultura.

"Temos vindo a registar cada vez mais rotas a concretizarem-se para a Madeira", declarou o secretário do Turismo e Cultura da Madeira à margem da cerimónia de doação de obras de arte à Região Autónoma da Madeira, da artista plástica Rafaela Luís, na Galeria Marca de Água.

Eduardo Jesus adiantou que a região tem "previstas, até ao verão, 44 ligações diferentes", argumentando que esta programação "espelha bem, não só o trabalho que está a ser feito, como também a apetência para a viagem que os mercados de origem manifestam assim que haja um levantamento de restrições".

O governante madeirense indicou que estas ligações são provenientes de "12 países, com rotas já estabelecidas, programadas para acontecer a partir deste momento".

O responsável salientou que "algumas dessas rotas são a consolidação de ações que estão a ser desenvolvidas há muito tempo", dando o exemplo da ligação oriunda de Bucareste, efetuada pela companhia romena TAROM, que era "pontual e passa a ser continuada, a partir do outono".

"São este tipo de apostas que queremos complementar com as outras ligações que são quase que naturais, porque são os países tradicionais com os quais a região trabalha, que são os verdadeiros emissores de fluxo turístico para a Madeira, nomeadamente, a Inglaterra e Alemanha, onde estamos também a trabalhar para crescer", destacou.

Eduardo Jesus anunciou que a região conseguiu "consolidar mais uma rota" com um operador inglês, que vai passar a voar desde Bristol, tendo "já um conjunto de nove bases para a Madeira, com a Jet2".

Sobre a situação do mercado alemão, o secretário madeirense enfatizou que está a ser feito um trabalho junto de várias companhias, sendo objetivo "procurar, acima de tudo, pontos de ligação à Madeira que possam, acima de tudo, abranger áreas populacionais com significado, com expressão e complementem as rotas que são das cidades grandes e da capital alemã".

No caso deste mercado, o responsável perspetivou que "haja espaço para as viagens se realizarem por via do levantamento das restrições, considerando que "as coisas estão a acontecer".

"Mas não queremos ficar por aqui e estamos a trabalhar porque é preciso ter a noção que há mercados que não vão iniciar imediatamente", nomeadamente a América do Norte e toda a América Latina, afirmou.

Eduardo Jesus realçou que os países destes continente, entre os quais o Brasil e o Canadá que eram apostas de diversificação do setor turístico da Madeira, "não estão em condições de emitir o fluxo de turismo" desejado.

"Tudo está na dependência da evolução pandémica", vincou o governante insular.

Eduardo Jesus enfatizou que foi a "limitação da diversificação" que a Madeira pretendia fazer em países da América do Norte e Latina que levou a "procurar diversificar na Europa".

"E daí que surjam operações como da Roménia, da Lituânia e outros países que temos estado a querer trabalhar, porque são um pouco mais satélites, mas são emissores de fluxo turístico e é isso que interessa captar", concluiu.

O turismo é o principal setor de atividade da economia da Madeira e foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19.

