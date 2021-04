Madeira reforça em 5 milhões de euros verba da Saúde para combate à Covid

O Governo Regional da Madeira reforçou em cinco milhões de euros o Contrato-Programa com o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma (SESARAM) celebrado em 2020 para combate à pandemia causada pela Covid-19 no arquipélago.

De acordo com o Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), o contrato que era de 117.611.500,00 euros em 2020 passou para 123.014.100,00 euros em 2021, tendo sido reforçado em 5.003.400,00 euros.

Para o ano económico de 2020, o valor é de 34.262.612,12 euros e para 2021 é de 88.751.487,88 euros.

As verbas que asseguram a execução desta primeira alteração ao Contrato-Programa estão inscritas no orçamento do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, no ano económico de 2021.

Na quarta-feira, a Madeira registou 22 novos casos de Covid-19, 37 recuperações e 86 situações suspeitas, segundo os dados da Direção Regional de Saúde.

O total de infeções ativas no arquipélago era de 411 nesse dia, com 16 doentes hospitalizados.

A região autónoma passou, assim, a contabilizar 8.378 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

A Madeira regista também um total de 71 óbitos associados à doença.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.816.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.859 pessoas dos 822.314 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.