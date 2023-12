Mãe das gémeas luso-brasileiras garante que filhas não passaram à frente de nenhuma criança

Na entrevista, Daniela Martins afirmou que existem "histórias falsas" relativamente às cadeiras que dispõe para cuidar das filhas. Tem duas cadeiras elétricas e duas manuais para facilitar a locomoção das crianças na escola.



A mãe das gémeas luso-brasileiras, diagnosticadas com atrofia muscular, garantiu, numa entrevista à RTP, que as filhas estiveram seis meses à espera do tratamento de quatro milhões de euros com a medicação Zolgensma, no Hospital de Santa Maria. A administração do medicamento ocorreu em junho de 2020 e, segundo a mãe, as crianças não passaram à frente de ninguém. Na entrevista, Daniela Martins afirmou que existem "histórias falsas" relativamente às cadeiras que dispõe para cuidar das filhas. Tem duas cadeiras elétricas e duas manuais para facilitar a locomoção das crianças na escola. A mãe das gémeas disse que pediu ajuda "de forma indireta" a diversas pessoas. "Há e-mails que foram enviados pela minha prima e pessoas que estão em Portugal, e chegaram a pessoas que eu não controlo", acrescentou. A eventual influência da Presidência neste caso está a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

A mãe das gémeas luso-brasileiras, diagnosticadas com atrofia muscular, garantiu, numa entrevista à RTP, que as filhas estiveram seis meses à espera do tratamento de quatro milhões de euros