Mãe deixou cair bebé recém-nascido antes de o atirar ao lixo

Sara queria desfazer-se do filho quando o abandonou no ecoponto. A seguir ao parto colocou o recém-nascido, que caiu ao chão e chorou, num saco plástico e atirou-o para o ecoponto na madrugada do dia 5 de novembro, na semana passada.A jovem mulher de 22 anos estava com o namorado na tenda - são ambos sem-abrigo - quando entrou em trabalho de parto e disse que ia "dar uma volta".Estes pormenores constam da decisão do Supremo Tribunal de Justiça que esta quinta-feira rejeitou o pedido de habeas corpus feito por um grupo de advogados no início da semana.No documento pode ler-se que " Sara foi buscar o saco plástico com o objetivo de nele colocar o bebé, conforme o plano que previamente traçara e que consistia em nunca revelar a sua gravidez e o nascimento de um bebé, que pretendia matar".Depois voltou à tenda, retirou as roupas sujas e também lavou os chinelos que estavam com sangue do parto. Já de dia voltou junto do caixote do lixo, nada ouviu e foi embora. O menino foi assistido já ao final do dia.