Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe em morte cerebral vai dar à luz esta sexta-feira

Jovem canoísta, de 26 anos, foi vítima de um ataque agudo de asma em dezembro de 2018.

Por Francisca Genésio | 01:30

Catarina Sequeira, a jovem de 26 anos que está em morte cerebral desde dezembro do ano passado, no Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, vai dar à luz esta sexta-feira.



A revelação é feita pela unidade hospitalar. Em comunicado, o CHUSJ confirma, tal como o CM já havia noticiado na segunda-feira, que a "grávida em morte cerebral" tem sido "mantida em suporte orgânico até se atingirem as condições de maturidade fetal necessárias para a realização do parto", sublinhando que "a família tem sido informada do evoluir da situação e do plano previsto".



Catarina Sequeira tinha asma desde os 13 anos. Ficou em morte cerebral após ter sido vítima de um ataque agudo. Foi assistida e hospitalizada, em Vila Nova de Gaia, mas a morte cerebral foi declarada a 26 de dezembro de 2018.



Para poder avançar com a decisão de manter a jovem ligada ao suporte de vida, a família reuniu-se com a Comissão de Ética do São João.



Apesar dos riscos, decidiu avançar com o parto.



O bebé, que se irá chamar Salvador, vai nascer com cerca de 25 semanas, tratando-se de um prematuro extremo.



PORMENORES

41 medalhas

Catarina Sequeira era canoísta desde 2005 no Douro Canoa Clube. Chegou a conquistar 41 medalhas.



Dor da família

"Não se sabe como vai nascer o bebé e isso mata-me", contou ao CM Maria de Fátima Branco, a mãe da jovem.



Mãe substituída

Nestes casos, as enfermeiras substituem a mãe do bebé, realizando movimentos e carícias na barriga que a própria faria.