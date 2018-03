Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maioria dos profissionais infetados com sarampo tinha vacina

Alguns dos profissionais tinham tinham uma dose apenas e outros tinham mesmo as duas doses.

Por Lusa | 19:54

O bastonário dos Médicos afirmou esta segunda-feira que a maioria dos profissionais de saúde infetados com sarampo tinha vacina, alguns deles uma dose apenas e outros tinham mesmo as duas doses.



Em declarações à agência Lusa, Miguel Guimarães disse que "a maior parte" dos profissionais com casos de sarampo já diagnosticados no surto do hospital de Santo António, Porto, está vacinado.



"Mesmo tendo a vacina pode contrair-se sarampo. Tem-se uma forma mais leve, que é o que está a acontecer com a maioria das pessoas", indicou.



Segundo Miguel Guimarães, a esmagadora maioria das pessoas doentes encontra-se bem.



De acordo com a Direção-geral da Saúde, os profissionais de saúde devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade. Só quem teve história credível de sarampo não necessita de vacinação e é considerado imune.



O secretário de Estado da Saúde revelou esta segunda-feira existirem em Portugal 42 casos confirmados de sarampo, todos em adultos, ao passo que o número de casos suspeitos subiu para 117 e abrange "apenas uma criança, de 12 meses".