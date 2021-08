Mais 200 mil pessoas em risco de ficar sem médico de família

Das 459 vagas para médico de família disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), só 447 tiveram candidatos. Destes, mais de 130 desistiram do processo, denunciou esta segunda-feira a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) em comunicado, uma situação que aquela estrutura sindical considera “penalizante, mas nada surpreendente”, e que arrisca deixar mais 200 mil utentes sem médico de família – algo que vai elevar o número total para cerca de 950 mil pessoas.Ao, Noel Carrilho, da Comissão Executiva da FNAM, disse que “os profissionais desistem porque as condições que lhes são oferecidas não são atrativas”. “Atenção que há médicos em número suficiente para ocupar as vagas. O que não há são condições para os atrair para o SNS”, elucida o dirigente sindical. À cabeça das queixas está a questão remuneratória. O salário de um médico recém-formado ronda os 1800 euros líquidos, valor que a FNAM considera “muito baixo por 40 horas de trabalho, para funções de alguma penosidade”.