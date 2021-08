As médias dos exames nacionais do Ensino Secundário desceram e o número de estudantes com nota negativa disparou (82%), mas só Física e Química ficou abaixo de 10 valores, sofrendo uma queda de mais de três valores em relação a 2020, segundo dados do Júri Nacional de Exames.









Se no ano passado os alunos foram beneficiados pelas regras excecionais introduzidas devido à pandemia de Covid-19, e cuja principal novidade foi a existência de um grupo de questões opcionais em que era contabilizada a melhor resposta, este ano o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) trocou o peso da balança e houve mais perguntas de resposta obrigatória, aumentando o grau de dificuldade, o que se refletiu nas notas. Houve mais chumbos (subiram 82%) e as médias ficaram aquém de 2020. Só Português manteve a média de 12 valores registada no ano anterior. Em Física e Química, os resultados médios pioraram mais de três valores, em Biologia e Geologia desceram dois valores e em Matemática A a queda foi de 0,9. As únicas subidas (de 1,2 valores) registaram-se a Geometria Descritiva A e a Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

No processo de classificação das provas estiveram envolvidos 9010 docentes, enquanto a sua realização envolveu cerca de 10 mil docentes vigilantes pertencentes aos secretariados de exames das escolas. O Júri Nacional de Exames sublinha que este ano os alunos realizaram os exames finais nacionais que elegeram como provas de ingresso e, também, para melhoria da classificação final de disciplina apenas para efeitos de acesso ao Ensino Superior, justificando assim que quase todas as provas tenham tido média acima dos 10 valores.