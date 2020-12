Mais de 100 profissionais de saúde em Viseu recusaram tomar vacina contra a Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, fez esta terça-feira o ponto de situação sobre a vacinação contra a Covid-19 e avançou que a vacina já foi administrada a 16.701 profissionais de saúde.

"[É] um número que ultrapassa aquilo que teriam sido as doses que chegaram no dia 26, mas que reflete já também aquilo que foram as doses chegadas ontem [segunda-feira] e que começaram hoje a ser administradas", sublinhou Marta Temido.

A vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos vai arrancar na próxima semana nos 25 concelhos com um nível de risco extremamente elevado, onde foram identificadas 150 estruturas. Marta Temido explicou que a prioridade de vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos e unidades de cuidados continuados integrados foi definida com base no mapa de risco. Os primeiros a receber a vacina a partir de segunda-feira, quando está prevista a chegada a Portugal de mais doses, são as 150 estruturas identificadas nos 25 concelhos com risco extremamente elevado.A ministra da Saúde garante que "não foram detetadas quaisquer reações graves com a administração da vacina".140 profissionais de saúde em Viseu recusaram tomar a vacina contra a Covid-19. "É preciso perceber porque é que optaram por não se vacinar", diz Ministra da Saúde.