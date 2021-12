A menos de duas semanas do final do 1º período letivo ainda estão em falta nas escolas 388 professores e 30 técnicos especializados. No total, são 418 os horários a concurso de contratação da escola, dos quais 188 para 8 ou mais horas de componente letiva. Se a cada professor corresponderem três turmas de 20 alunos cada, são mais de 23 mil os estudantes que, em ano que deveria ser de recuperação de aprendizagens devido à pandemia, não têm todos os professores à entrada para o 2º período.