"Mais de cem mil alunos não têm os professores todos", alerta Mário Nogueira

"Calculamos que mais de cem mil alunos não têm os professores todos", disse Mário Nogueira, em entrevista à CMTV.







Ainda assim, o líder da Fenprof insiste que as turmas deveriam ter sido reduzidas, pelos benefícios "a nível sanitário e pedagógico".



"Dentro das salas de aula e nos recreios é difícil manter o distanciamento, nas salas de aula o distanciamento é de um metro, se possível, e torna inevitável o uso de máscara. Era fundamental que tivesse sido feita a redução do número de alunos, também por razões de ordem sanitária e aí já seria possível as aulas decorrerem sem máscara (...). Na maior parte dos casos, os alunos estão encostados uns aos outros porque as instalações não dão para mais", apontou.