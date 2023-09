Mais próxima e com horários alargados: Campanha de vacinação contra a gripe e COVID-19 arranca hoje

A campanha de vacinação contra a gripe e a COVID-19 arranca, esta sexta-feira, em cerca de 3.500 pontos do País. O objetivo é vacinar 2,5 milhões de pessoas.Todos os que tenham idade igual ou superior a 60 anos poderão dirigir-se livremente às farmácias comunitárias. Já os restantes utentes serão convocados pelos centros de saúde onde estão inscritos.Num projeto, liderado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), foram envolvidas doze entidades: DE-SNS, DGS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), INFARMED– Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Ordem dos Farmacêuticos (OF), Associação Nacional das Farmácias (ANF), Associação de Farmácias de Portugal (AFP), Associação dos Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) e Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos (GROQUIFAR)."A população elegível poderá, este ano, vacinar-se num local ainda mais próximo de casa, em horários alargados, num ambiente seguro e de confiança. Todo o processo proporciona aos cidadãos maior comodidade, acessibilidade e conveniência", defende o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.Os agendamentos da vacinação podem ser feitos na farmácia ou online, sem custos para a população elegível."As farmácias comunitárias estão preparadas e empenhadas em garantir que é alcançado o objetivo de vacinar dois milhões de pessoas contra a gripe e a COVID-19, funcionando como braços do SNS nesta campanha, em todo país", refere Ema Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias.A campanha vai decorrer nas próximas oito a dez semanas, de acordo com a chegada progressiva das vacinas a Portugal.