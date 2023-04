Com quase quatro meses de antecedência face ao habitual, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior divulgou as vagas nos 1108 cursos do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2023. Há mais 396 lugares do que no ano passado, e nos cursos de Medicina e de Educação regista-se um aumento da oferta: mais 7 em Medicina (passa para 1541) e mais 100 nos cursos de formação de professores (passa para 955).









Ver comentários