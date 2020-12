Mais vistos em 2020: O vídeo que mostra como morreu Sara Carreira e os polícias atacados por populares em Lisboa

Um condutor de um Peugeot 206 não parou numa Operação Stop da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Coimbra e quase atropelou dois polícias. Veja o momento.

No início de maio, dezenas de populares em fúria rodearam cerca de dez agentes da PSP no momento em que as autoridades procediam à detenção de um homem, de 49 anos, suspeito de ter agredido dois polícias.



Em fevereiro, três pessoas morreram num violento acidente de viação na Segunda Circular, em Lisboa. Os ocupantes da viatura tiveram morte imediata depois do capotamento do veículo que embateu ainda num poste. Os corpos acabaram por ser projetados para a estrada. Os automobilistas que passaram pelo local captaram algumas imagens da violência do embate.

Foram muitos os acontecimentos que marcaram o País e o Mundo em 2020, alguns deles perpetuados em imagens. Recorde alguns dos vídeos mais vistos neste último ano no site doO vídeo sobre a reconstituição do acidente que vitimou a cantora Sara Carreira , filha de Tony Carreira, mostra como dez carros evitaram a colisão antes do embate trágico do carro onde seguia a jovem de 21 anos. Acidente ocorreu no dia 5 de dezembro, no sentido Norte-Sul da A1, na zona de Santarém.

Valentina, uma menina de 9 anos, terá vivido momentos de agonia até morrer em casa, em Atouguia da Baleia, Peniche. O pai e a madrasta, os principais suspeitos do crime, transportaram a menina no seu carro até um eucaliptal a cerca de seis quilómetros de casa. De acordo com a reconstituição do crime, Sandro retirou o cadáver da filha do veículo e escondeu-o a cerca de seis quilómetros de casa.