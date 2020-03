Lisboa é o concelho com mais infetados com coronavírus. Saiba quantos casos tem o seu

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 29 de março e foram anunciados pela DGS a 30 de março. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados)





O município de Lisboa contabiliza já 505 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus. O concelho lisboeta é assim o município do país com maior número de casos confirmados de covid-19, segundo consta do relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, 31 de março, e que diz respeito aos dados contabilizados até ao dia de ontem.

O relatório da DGS divulgado esta terça-feira apresenta variações expressivas dos casos confirmados, nomeadamente em relação ao Porto, cujos casos positivos decrescem de quase mil para menos de 500.





Esta diferença, como outras observadas nos dados divulgados agora pela entidade liderada por Graça Freitas, decorrem de uma alteração metodológica na contagem, já que até aqui a DGS utilizava uma "metodologia mista" que levou a situações de dupla contagem como sucedeu no Porto.



"A informação apresentada refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados", informa a entidade.

Seja como for, o município do Porto (462) surge na segunda posição dos concelhos com mais infetados confirmados, seguido por Vila Nova de Gaia (338).

Apesar da mudança no método de contabilização, tal como já se verificava na segunda-feira, também hoje se observam 14 municípios com pelo menos três casos confirmados, representativos de 4,55% do total de 308 concelhos que compõem o mapa nacional.

Nesta fase, são 128 os concelhos em que tenham sido registados pelo menos três casos – por questões de confidencialidade a DGS não apresenta os municípios com apenas um ou dois infetados confirmados -, o que significa que 41,56% dos municípios portugueses já atingiram, ou superaram, a fasquia das três pessoas que contraíram a doença Covid-19.

O número total de casos em Portugal ascende agora a 7.443, mais 16% do que ontem. Foram ainda registadas mais 20 mortes, elevando o número de vítimas mortais do coronavírus para 160. No entanto, verifica-se uma ténue descida no que diz respeito à evolução do número de mortes, que passou de 21 na segunda-feira para 20 nesta terça-feira. A taxa de crescimento desceu ligeiramente (14% contra 18% ontem).

Mais de 600 doentes internados

Os dados indicam que dos mais de 7 mil casos confirmados, 627 estão internados, 188 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma subida do número de internados (10%, contra 571 ontem) e mais ligeira nos internados nos cuidados intensivos (2% contra 84 ontem).



Assim, 2,5% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 8,4% dos infetados estão internados.

A região Norte (4.452) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (1.799), região Centro (911) e Algarve (137). Há 48 casos nos Açores, 46 na Madeira e 50 no Alentejo.



Do total de infetados, 1.538 têm 70 ou mais anos (1.325 ontem). Com mais de 80 anos são 780.