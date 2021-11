As pessoas que se querem divorciar estão a levar meses para conseguir agendar o ato nas conservatórias. Em Mafra, estão a ser feitas marcações para fevereiro, mas há concelhos em que a espera chega aos seis meses.“O problema afeta também casamentos, obtenção de nacionalidade e outros processos. Os serviços não têm capacidade porque não há concursos de ingresso desde 1999, no século passado”, afirma ao CM Arménio Maximino, do Sindicato dos Trabalhadores de Registos e Notariado.